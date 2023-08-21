На Київщині чоловік вкрав $30 000 з будинку, в якому робив ремонт

Гроші господарів будинку чоловік помітив на горищі та вирішив забрати їх.

У Згурівці Броварського району Київської області чоловік робив ремонт у будинку та вкрав звідти 30 тис доларів. Про це повідомила пресслужба поліції Київщини.

49-річний чоловік зізнався у скоєному та розповів, що грошові кошти у сумі 30 тисяч доларів помітив на горищі. Після скоєного злочину зловмисник із викраденою сумою пішов до свого будинку, де його затримали правоохоронці.

Слідчі за фактом крадіжки, вчиненої в умовах воєнного стану, повідомили про підозру фігуранту (ч. 5 ст. 185 ККУ). Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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