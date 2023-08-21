В Киевской области мужчина украл $30 000 из дома, в котором делал ремонт

Деньги хозяев дома мужчина заметил на чердаке и решил их украсть.

В Згуровке Броварского района Киевской области мужчина делал ремонт в доме и украл оттуда 30 тысяч долларов. Об этом сообщила пресс-служба полиции Киевщины.

49-летний мужчина признался в содеянном и рассказал, что денежные средства в сумме 30 тысяч долларов заметил на чердаке. После совершенного преступления злоумышленник с похищенной суммой пошел домой, где его задержали правоохранители.

Следователи по факту кражи, совершенной в условиях военного положения, сообщили о подозрении фигуранту (ч. 5 ст. 185 УКУ). Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

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