Непогода в Киеве: в центре города образовался гейзер, видео

В результате дождя в Киеве из-под асфальта забил мощный гейзер, подтоплена часть улиц.

В понедельник, 21 августа, столицу накрыла непогода. В результате, возле торгового центра «Украина», что на площади Победы, из-под асфальта забил мощный гейзер.

«В столице возле торгового центра «Украина», вероятно, произошел прорыв трубы», – сообщают местные Telegram-каналы.

Очевидцы публикуют видео в сети.

На кадрах заметно, как гейзер бьет из-под земли, а вокруг - уже подтопило улицу.

Кроме того, местами в Киеве вследствие непогоды и затопления ряда улиц, - некоторые трамваи и троллейбусы задерживаются в движении.

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