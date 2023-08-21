Непогода в Киеве: в центре города образовался гейзер, видео

В понедельник, 21 августа, столицу накрыла непогода. В результате, возле торгового центра «Украина», что на площади Победы, из-под асфальта забил мощный гейзер.
«В столице возле торгового центра «Украина», вероятно, произошел прорыв трубы», – сообщают местные Telegram-каналы.
Очевидцы публикуют видео в сети.
На кадрах заметно, как гейзер бьет из-под земли, а вокруг - уже подтопило улицу.
Кроме того, местами в Киеве вследствие непогоды и затопления ряда улиц, - некоторые трамваи и троллейбусы задерживаются в движении.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.