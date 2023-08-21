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  1. В Україні

Негода в Києві: в центрі міста утворився гейзер, відео

15:34, 21 серпня 2023
В результаті дощу в Києві з-під асфальту забив потужний гейзер, підтоплена частина вулиць.
Негода в Києві: в центрі міста утворився гейзер, відео

У понеділок, 21 серпня, столицю накрила негода. В результаті, біля торгівельного центру «Україна», що на площі Перемоги, з-під асфальту забив потужний гейзер.

«У столиці біля торгівельного центру «Україна», імовірно, стався прорив труби», – повідомляють місцеві Telegram-канали.

Очевидці публікують відео у мережі.

На кадрах помітно, як гейзер б'є з-під землі, а навколо – вже підтопило вулицю.

Крім того, місцями в Києві внаслідок негоди і затоплення низки вулиць, – деякі трамваї та тролейбуси затримуються в русі.

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