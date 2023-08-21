Как Совет судей допрашивал и. о. руководителя Государственной судебной администрации: хроника хаоса в ГСА

Непрозрачные премии аппаратов судов и ГСА, кадровые просчеты, юбилейные книги по случаю 20-летия ГСА, невыполнение решений РСУ.

Источник фото: ССУ

Совет судей Украины 17 августа 2023 года устроил жесткий допрос и. о. председателя Государственной судебной администрации Максиму Пампуре.

Традиционно Совет судей Украины не слишком стремиться входить в жесткие противостояния с ГСА, понимая, что лучше найти определенный баланс в отношениях, чем вообще упустить возможность взаимопонимания с Судебной администрацией.

Впрочем, похоже, что продолжающаяся в стране война серьезно обострила противоречия между органами судебной власти и управления, а скрывать дальше серьезные споры между органами судебного управления просто не имеет смысла. К тому же количество нерешенных по той или иной причине проблем, растет с каждым днем, а способы их преодоления остаются достаточно туманными.

Таким образом, после Высшего совета правосудия сложные вопросы руководству ГСА решали задать и в Совете судей.

Основные претензии к ГСА были следующие:

1. Крайне пассивная позиция ГСА по защите финансовых интересов судебной власти, а также ненадлежащее реагирование на финансовые «катастрофы», которые можно было бы попытаться исправить.

По мнению членов ССУ, в отличие от других государственных учреждений, ГСА фактически не пытается налаживать коммуникацию для решения финансовых проблем судебной власти с Кабинетом министров, Министерством финансов, Верховной Радой. Фактически же по отношению к центральным органам исполнительной власти руководство ГСА занимает позицию подчиненного органа, по сути, соглашаясь с существующим положением вещей.

На заседании ССУ даже была предана огласке история о том, как на встрече с министром финансов Сергеем Марченко, глава ГСА Алексей Сальников (сейчас отстранен от исполнения обязанностей из-за подозрения в совершении коррупционного правонарушения) вместо того, чтобы хотя бы попытаться донести до министра информацию о ненадлежащем уровне финансирования судебной власти, наоборот, доложил министру о том, что финансовые дела в судебной власти постепенно налаживаются, и поиска дополнительных денег для судов можно избежать. То есть, фактически глава ГСА рассказал министру то, что любой крупный чиновник хочет слышать от своих подчиненных.

Классическим примером достаточно странного поведения ГСА, является ситуация, возникшая в 2022 году со Службой судебной охраны. 28 февраля 2022 года Кабинет министров принял Постановление № 168, согласно которому военнослужащим ВСУ, НГУ, ГУР МО, СБУ, полицейским, сотрудникам Службы судебной охраны на период действия военного положения выплачивалось дополнительное ежемесячное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен.

Однако проблема заключалась в том, что дополнительные денежные выплаты не были профинансированы для ГСА и Службы судебной охраны. В итоге, указанное дополнительное вознаграждение сотрудникам ССО фактически не уплачивалось. В том же 2022 году текст постановления был изменен Правительством, в результате чего дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. гривен стало выплачиваться только сотрудниками ССО, которые проходили службу в районах боевых действий. Соответственно по 10 тыс. гривен должны получать другие сотрудники ССО.

В итоге сотрудники ССО начали массово обращаться в суды с исками, пытаясь добиться ранее установленных им выплат. Весной 2023 года перед работниками Судебной охраны возник огромный долг в размере почти 1 млрд. 153 млн. гривен, который теперь должна выплачивать все та же ГСА.

В связи с этим Совет судей крайне заинтересовали события того времени, в частности, почему ГСА, четко осознавая все последствия решения Правительства, не предоставило хотя бы своих возражений относительно включения Судебной охраны в Постановление № 168.

«Это – загадка. Это явилось неожиданностью для ГСА и ССО. Никто ГСА к разработке Постановления 168 не привлекал», – коротко сообщил членам ССУ Максим Пампура.

2. Непрозрачная ситуация с начислением премий работникам аппаратов судов, которые в основном получают заработную плату в размере 5-7 тыс. гривен, а также сверхбольшие премии в системе ГСА.

Согласно данным ГСА, по итогам 2022 года работники аппаратов местных общих судов были обеспечены стимулирующими выплатами на уровне 33% должностного оклада, работники аппаратов местных специализированных судов – на уровне 42% и апелляционных судов – на уровне 45%.

Впрочем, как сообщил председатель ССУ Богдан Монич, согласно данным, которые ГСА предоставила Совету судей, картина несколько иная. Так, по местным общим судам Харьковской области размер премий в 2022 году составил 19,6% от должностного оклада, в судах Закарпатской области – 20,7%, Житомирской – 21%, Винницкой области – 24%, судах города Киева – 25,3 %, в судах Запорожской области – 30,5%.

Если брать местные специализированные суды, в которых, по данным ГСА, премии, выплачивались на уровне 42% от оклада, то цифры будут следующими: Киевский окружной административный суд – 14,1%, Днепропетровский окружной административный суд – 27,3%, Винницкий окружной административный суд – 38%. Волынский окружной административный суд – 42,7%.

В свою очередь отсутствие итоговой цифры 33%, которую приводит ГСА в различных отчетах по финансированию аппаратов судов, Судебная администрация 17 августа объяснила тем, что в указанную сумму входят не только премии для работников аппаратов судов, но и выплаты материальной помощи. То есть, в общей сумме все же цифры определены правильно – 33%, 42% и 45%.

«Но как может цифра 42 в итоге превратиться в 17? Это сколько материальных пособий нужно выплатить», - поинтересовался Богдан Монич.

Также оказалось, что как в ТУ ГСА, так и в центральном аппарате ГСА размер стимулирующих выплат значительно больше, чем в судах.

Так, в ТУ ГСА Ивано-Франковской области в 2022 году премии составили – 60,9% от оклада, в ТУ ГСА в Винницкой области – 69% от оклада, Закарпатской области – 81%, Запорожской – 97%, Волынской области – 100, 5%.

Водители центрального аппарата ГСА получили в 2022 году стимулирующие в размере 486% от оклада.

Особенно интересная ситуация возникла с ТУ ГСА в Луганской области и с ТУ ГСА в Херсонской области.

Так, 18 работников ТУ ГСА в Луганской области за 2022 год получили премии в размере 116% оклада, хотя данное ТУ фактически не осуществляло свою деятельность с начала вторжения РФ в феврале 2022 года.

Похожая ситуация была в 2022 году и по ТУ ГСА в Херсонской области, работники которой получили премии в размере 125% от оклада.

Такое положение дел Максим Пампура объяснил тем, что большинство работников того же ТУ ГСА в Луганской области являются внутренне перемещенными лицами, нуждающимися в финансовой помощи.

"Необходимо сохранить коллектив, поэтому выплачиваются деньги", - рассказал Максим Пампура.

Впрочем, члены ССУ напомнили и. о. главы ГСА, что к работникам аппаратов судов, работавших в судах, оказавшихся на оккупированной территории, отношение ГСА в 2022 году было несколько иным – в основном их уволили или отправили в так называемый «простой» с выплатой 2/3 от оклада.

Также председатель ССУ напомнил, что в сентябре 2021 года между ССУ и ГСА была достигнута своеобразная договоренность о том, что уровень стимулирующих в ГСА будет выплачиваться максимум на уровне работников аппаратов апелляционных судов (т.е. не больше заявленных ГСА для апелляций 45% от оклада).

"Мы думали, что ограничение действует только на 2021 год", - в свою очередь отметил Максим Пампура.

Он также сообщил, что в ТУ ГСА из-за низкого уровня заработной платы тоже увольняются бухгалтеры. Дело дошло до того, что руководитель ТУ ГСА в Запорожской области лично начисляет судам выплаты, поскольку в подчинении осталось всего два бухгалтера.

«Из судов также массово увольняются секретари судебных заседаний, работники канцелярий», - заметили в ответ члены Совета судей.

«Невозможно всех выровнять по зарплате. Коллективы – это живой организм, кто-то болеет, кто-то уходит в отпуск без сохранения зарплаты», – пытался оправдаться Максим Пампура.

Впрочем, ССУ все же констатировал, что распределение финансов ГСА происходит неравномерно.

3. Во время полномасштабного вторжения руководство ГСА распечатало 500 экземпляров юбилейной книги, посвященной 20-летию Государственной судебной администрации, общей стоимостью 405 тысяч гривен. По данным ГСА, выпуск юбилейной книги в полном объеме был профинансирован проектами иностранной технической помощи, то есть донорами.

В ССУ, впрочем, так и не поняли, в чем была необходимость печати юбилейных книг во время войны, когда судам не хватает денег на самые необходимые вещи. «Председателем ГСА было принято такое решение», - коротко сообщил Максим Пампура.

4. Отсутствие реальной помощи судам, оказавшимся в сложном материальном и организационном состоянии. Например, общеизвестны проблемы, с которыми уже долгое время сталкивается Киевский окружной административный суд (КОАС), которому достались десятки тысяч дел после ликвидации в декабре 2022 года ОАС города Киева. Также КОАС сейчас обеспечивает рассмотрение новых исков, ранее поступавших в ОАС г. Киева согласно подсудности.

Несмотря на трудности в регистрации и назначении для рассмотрения десятков тысяч дел, КОАС до сих пор не получил ни дополнительных работников аппарата, ни дополнительных помещений, ни дополнительных финансовых выплат для аппарата суда, хотя нагрузка на аппарат выросла в разы. В настоящее время в канцелярии КОАС работают только два работника – начальник канцелярии и один работник канцелярии, оклад которых составляет немногим более 5 тыс. гривен. В целом, в КОАС сейчас есть 64 работника аппарата суда при штатной численности в 91 должность работника аппарата суда.

Непростая ситуация сейчас сложилась и с Херсонским городским судом, процессуальная деятельность которого была возобновлена ​​в июне 2023 года. Суд до сих пор сталкивается с рядом материально-технических и организационных проблем, в частности, с нехваткой компьютерной техники и систем видеоконференцсвязи.

5. Нежелание ГСА выплачивать судейское вознаграждение судьям, являющимся действующими военнослужащими, учитывая, что они получают денежное довольствие военнослужащих.

Из 55 судей, являющихся действующими военнослужащими, судейское вознаграждение получают только трое мобилизованных судей. В итоге 31 судья обратился с исками в суды о выплате им судейского вознаграждения.

Несмотря на то, что есть решение Совета судей Украины и соответствующая позиция Высшего совета правосудия о том, что судейское вознаграждение должно выплачиваться судьям военнослужащим в полном объеме, ГСА до сих пор не спешит осуществлять соответствующие выплаты.

«На сегодняшний день позиция ГСА состоит в ожидании правовых выводов Верховного Суда. Соответствующие правовые выводы будут применены», – рассказал 17 августа Максим Пампура. Таким образом, в ГСА решили подождать, чем закончится судебный спор хотя бы по одному делу, где заявителем является судья-военнослужащий.

6. Сомнительная готовность ГСА и ТУ ГСА к возможным отключениям электроэнергии в судах в результате действий государства-агрессора осенью-зимой 2023/2024 годов.

«Государственная судебная администрация отстранилась от решения проблемы. Ничего не сделано», – констатировал председатель ССУ Богдан Монич 17 августа. В судах, как и в 2022 году, есть потребность в генераторах, зарядных станциях, источниках бесперебойного питания.

7. Непрозрачное распределение международной технической помощи, которую иностранные партнеры и международные проекты оказывают судебной власти через ГСА. В итоге бывает так, что одни суды получают соответствующую помощь, а другие почему-то нет.

8. Странное поведение руководства ГСА в ситуации с санаторием «ШКЛО». Как известно, члены ССУ и ВСП лишь случайно узнали о намерении передать указанное предприятие для приватизации, в результате чего возникли подозрения в сговоре руководства ГСА с представителями исполнительной власти. Более подробно с этой историей можно ознакомиться по ссылке.

9. Не ясна ситуация с использованием мессенджера Viber для оповещения участников судебных процессов.

Стоимость внедрения уведомления с помощью Viber в феврале 2023 года составила по некоторым данным 8 млн. гривен. При этом уведомление сторон производится без детализации дел и постановлений об их открытии.

10 .Удивительная ситуация с Территориальным управлением ГСА в Херсонской области. По имеющейся информации, руководство ТУ ГСА по соображениям безопасности решило осуществлять свою деятельность из Николаева. Хотя судьи и работники аппаратов Херсонских судов, возобновивших процессуальную деятельность, работают непосредственно в Херсоне, несмотря на периодические обстрелы города.

Напомним, что 17 августа ССУ вновь отметила, что суды, которым достались дела судов, оказавшихся в зоне боевых действий, должны зарегистрировать все подобные дела и постепенно рассмотреть их.

Автор: Вячеслав Хрипун

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