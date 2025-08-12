Зеленский анонсировал упрощенный вступ в вузы и повышение стипендий для студентов

Владимир Зеленский объявил о поддержке молодежи.

Президент Украины Владимир Зеленский провел ряд консультаций с Премьер-министром Юлией Свириденко, министрами финансов и образования Сергеем Марченко, а также представителями Офиса Президента и военными. По итогам переговоров он объявил о нескольких инициативах, направленных на поддержку молодежи в условиях военного времени.

Во-первых, президент поручил правительству упростить условия поступления в украинские высшие учебные заведения. «Военное время создает много сложностей, в частности в сфере образования. Мы должны облегчить доступ к вузам для молодежи», – отметил Зеленский.

Во-вторых, глава государства предложил изменить правила пересечения государственной границы для молодых украинцев. На данный момент ограничения действуют для лиц от 18 лет, но президент предлагает повысить возрастной порог до 22 лет, чтобы молодежь могла свободно выезжать и возвращаться. По его словам, это будет способствовать сохранению связей молодежи с Украиной и предоставит больше возможностей для обучения и самореализации.

В-третьих, Зеленский договорился с Премьер-министром и министром финансов о подготовке к увеличению стипендий с следующего года. «Рассчитываем, что предусмотрим на это ресурс. И уже сейчас мы будем увеличивать поддержку для всех, кто имеет значительные результаты в обучении, будем поощрять достижение больших академических результатов», – подчеркнул президент.

