Зеленський анонсував спрощений вступ до вишів та підвищення стипендій для студентів

Володимир Зеленський оголосив про підтримку молоді.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів низку консультацій із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністрами фінансів та освіти Сергієм Марченком, а також представниками Офісу Президента і військовими. За підсумками переговорів він оголосив про кілька ініціатив, спрямованих на підтримку молоді в умовах воєнного часу.

По-перше, президент доручив уряду спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. «Воєнний час створює багато складнощів, зокрема у сфері освіти. Ми маємо полегшити доступ до вишів для молоді», – зазначив Зеленський.

По-друге, глава держави запропонував змінити правила перетину державного кордону для молодих українців. Наразі обмеження діють для осіб від 18 років, але президент пропонує підвищити віковий поріг до 22 років, щоб молодь могла вільно виїжджати та повертатися. За його словами, це сприятиме збереженню зв’язків молоді з Україною та надасть більше можливостей для навчання і самореалізації.

По-третє, Зеленський домовився з Прем’єр-міністром і міністром фінансів про підготовку до збільшення стипендій із наступного року. «Розраховуємо, що передбачимо на це ресурс. І вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для всіх, хто має значні результати в навчанні, будемо заохочувати досягати більших академічних результатів», – підкреслив президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.