Практика судів
  1. В Україні

Зеленський анонсував спрощений вступ до вишів та підвищення стипендій для студентів

19:03, 12 серпня 2025
Володимир Зеленський оголосив про підтримку молоді.
Зеленський анонсував спрощений вступ до вишів та підвищення стипендій для студентів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський провів низку консультацій із Прем’єр-міністром Юлією Свириденко, міністрами фінансів та освіти Сергієм Марченком, а також представниками Офісу Президента і військовими. За підсумками переговорів він оголосив про кілька ініціатив, спрямованих на підтримку молоді в умовах воєнного часу.

По-перше, президент доручив уряду спростити умови вступу до українських вищих навчальних закладів. «Воєнний час створює багато складнощів, зокрема у сфері освіти. Ми маємо полегшити доступ до вишів для молоді», – зазначив Зеленський.

По-друге, глава держави запропонував змінити правила перетину державного кордону для молодих українців. Наразі обмеження діють для осіб від 18 років, але президент пропонує підвищити віковий поріг до 22 років, щоб молодь могла вільно виїжджати та повертатися. За його словами, це сприятиме збереженню зв’язків молоді з Україною та надасть більше можливостей для навчання і самореалізації.

По-третє, Зеленський домовився з Прем’єр-міністром і міністром фінансів про підготовку до збільшення стипендій із наступного року. «Розраховуємо, що передбачимо на це ресурс. І вже зараз ми будемо збільшувати підтримку для всіх, хто має значні результати в навчанні, будемо заохочувати досягати більших академічних результатів», – підкреслив президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Володимир Зеленський університет студенти освіта

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Президент Зеленський доручив уряду опрацювати можливість повторної вступної кампанії до вишів взимку

«Була ідея зокрема зимової вступної кампанії, щоб не доводилося чекати рік, якщо влітку не вдалося пройти», зазначив Президент.

Володимир Зеленський доручив уряду зняти обмеження на виїзд для чоловіків до 22 років

Президент доручив Кабміну опрацювати дозвіл на виїзд за кордон для чоловіків до 22 років

Підвищення зарплат в апаратах судів: правовий комітет Ради вирішив поцікавитися у Кабміну, що там зі встановленням коефіцієнтів

Водночас Президент поки не підписав закон, який дозволяє застосувати коефіцієнти для підвищення зарплат працівникам апаратів судів в 2025 році.

Комітет рекомендував прийняти законопроект про підвищення окладу суддям місцевих судів до 90 тисяч грн за основу – Денис Маслов

Суддям місцевих судів можуть підвищити посадовий оклад до 90 тисяч грн.

Професія судді стає все більше жіночою – майже 55% суддів є жінками

Найбільшій гендерний дисбаланс спостерігається в судах першої інстанції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду