Технологические корпорации замораживают найм работников, делая ставку на искусственный интеллект

Техногиганты замораживают тысячи вакансий, готовясь автоматизировать часть рабочих задач искусственным интеллектом в ближайшие пять лет.

Мировые технологические гиганты активно соревнуются за лидерство в сфере искусственного интеллекта, радикально меняя внутренние процессы и стратегии развития. Об этом сообщает Wccftech.

По данным инсайдеров, Intel, IBM и Google приостановили открытие тысяч новых вакансий, которые в течение ближайших пяти лет должны быть автоматизированы системами с элементами ИИ.

Это — не единичный случай, а часть более широкой тенденции в индустрии, когда крупные компании сокращают расходы на традиционные роли и перенаправляют ресурсы на развитие искусственного интеллекта.

Почему останавливают найм?

Корпорации сокращают тысячи рабочих мест, чтобы высвободить капитал для инвестиций в ИИ. Цель — не только заменить часть задач, выполняемых людьми, но и выстроить долгосрочную стратегию роста, ориентированную на автоматизацию и инновации.

Генеральный директор IBM Арвинд Кришна уже предупредил, что в ближайшие годы около 30% бэк-офисных позиций в компании будут изменены или ликвидированы из-за внедрения ИИ.

Тенденция мирового масштаба

Отчёт Всемирного экономического форума прогнозирует: 41% работодателей в мире сократят численность персонала из-за устаревания профессий под влиянием автоматизации. Наибольший риск — у рутинных, повторяющихся задач, тогда как спрос на специалистов в областях разработки ИИ и стратегического планирования будет только расти.

Что это значит для рынка труда

Аналитики отмечают, что нынешние шаги технологических корпораций — это сигнал к трансформации рынка труда. Речь идёт не только о сокращениях, но и о смене подхода к работе: будущее видят как сотрудничество человека и машины, а не прямую замену одних другими.

Вывод

Приостановка найма в ведущих технологических компаниях свидетельствует о новой реальности: ИИ быстро меняет структуру занятости, и тем, кто хочет оставаться конкурентоспособным, придётся адаптироваться к цифровой трансформации.

