Технологічні корпорації заморожують найм працівників, роблячи ставку на штучний інтелект

17:07, 12 серпня 2025
Техногіганти заморожують тисячі вакансій, готуючись автоматизувати частину робочих завдань штучним інтелектом у найближчі п’ять років.
Світові технологічні гіганти активно змагаються за лідерство у сфері штучного інтелекту, радикально змінюючи внутрішні процеси та стратегії розвитку. Про це повідомляє Wccftech.

Intel, IBM та Google, за даними інсайдерів, призупинили відкриття тисяч нових посад, які протягом найближчих п’яти років мають бути автоматизовані системами з елементами ШІ.

Це — не поодинокий випадок, а частина ширшої тенденції в індустрії, коли великі компанії скорочують витрати на традиційні ролі та перенаправляють ресурси на розвиток штучного інтелекту.

Чому зупиняють найм?

Корпорації скорочують тисячі робочих місць, щоб вивільнити капітал для інвестицій у ШІ. Мета — не лише замінити частину завдань, які виконують люди, а й вибудувати довгострокову стратегію зростання, орієнтовану на автоматизацію та інновації.

Генеральний директор IBM Арвінд Кришна вже попередив, що у найближчі роки близько 30% бек-офісних посад у компанії буде змінено або ліквідовано через впровадження ШІ.

Тенденція світового масштабу

Звіт Всесвітнього економічного форуму прогнозує: 41% роботодавців у світі зменшать чисельність персоналу через застарівання професій під впливом автоматизації. Найбільше під ризиком — рутинні, повторювані завдання, тоді як попит на фахівців у галузях розробки ШІ та стратегічного планування лише зростатиме.

Що це означає для ринку праці

Аналітики зазначають, що нинішні кроки технологічних корпорацій — це сигнал до трансформації ринку праці. Йдеться не лише про скорочення, а й про зміну підходу до роботи: майбутнє бачитимуть як співпрацю людини та машини, а не пряму заміну одних іншими.

Висновок

Призупинення найму у провідних технологічних компаніях свідчить про нову реальність: ШІ швидко змінює структуру зайнятості, і тим, хто хоче залишатися конкурентним, доведеться адаптуватися до цифрової трансформації.

штучний інтелект технології ШІ

