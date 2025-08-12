На Закарпатье будут судить таможенника и правоохранителя, которые устроили бизнес на уклонистах

Теперь таможеннику и правоохранителю грозит до 9 лет лишения свободы.

На Закарпатье правоохранители завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении инспектора таможенной службы и сотрудника одного из правоохранительных органов Закарпатской области, которые пытались наладить схему незаконного переправления мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщил официальный сайт ГБР.

Злоумышленники предложили двум мужчинам организовать их выезд из Украины в обход официального контроля. Таможенник должен был за 300 метров до пункта пропуска забрать у них паспорта и самостоятельно «договориться» с коллегами о беспрепятственном пересечении и внесении фиктивных отметок о законном выезде.

«Далее, по их замыслу, «клиенты» проходили границу без проверок.

За свои «услуги» дельцы требовали по 16 тысяч долларов США с каждого, из которых 6 тысяч долларов США получили авансом. В случае успеха они планировали сделать эту схему постоянной», — заявили в Бюро.

Фигуранты были задержаны в мае этого года во время сопровождения «клиентов» к границе и получения еще 26 тысяч долларов США.

Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы.

