На Закарпатті судитимуть митника та правоохоронця, які влаштували бізнес на ухилянтах

17:25, 12 серпня 2025
Тепер митнику та правоохоронцю загрожує до 9 років позбавлення волі.
На Закарпатті правоохоронці завершили досудове розслідування на направили до суду обвинувальний акт щодо інспектора митної служби та працівника одного із правоохоронних органів Закарпатської області, які намагалися налагодити схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку за кордон. Про це повідомив офіційний сайт ДБР.

Зловмисники запропонували двом чоловікам організувати їхній виїзд з України в обхід офіційного контролю. Митник мав за 300 метрів до пункту пропуску забрати у них паспорти й самостійно «домовитися» з колегами щодо безперешкодного перетину та внесення фіктивних відміток про законний виїзд.

«Далі, за їхнім задумом, «клієнти» проходили кордон без перевірок.

За свої «послуги» ділки вимагали по 16 тисяч доларів США з кожного, з яких 6 тисяч доларів США отримали авансом. У разі успіху вони планували зробити цю схему постійною», - заявили у Бюро.

Фігурантів було затримано у травні цього року під час супроводу «клієнтів» до кордону та одержання ще 26 тисяч доларів США.

Зловмисникам загрожує до 9 років позбавлення волі.

