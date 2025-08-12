Дерибан бюджета, коррупция и земельные махинации – под подозрением 28 должностных лиц Житомирской области

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал детали масштабных коррупционных схем в Житомирской области, которые нанесли государству убытки на сумму 33,1 млн грн. По данным следствия, к преступлениям причастны 28 человек, среди которых глава сельсовета, депутат, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики и должностные лица местной власти.
Земельные махинации
Наиболее распространенными схемами были незаконные сделки с землей. В частности:
Взятки и неправомерные выгоды
Должностные лица также требовали взятки за лояльность к бизнесу. Например, представитель Малинского горсовета брал деньги за «невмешательство» в деятельность предпринимателя. Кроме того, в суд передано дело о заместителях директора частной компании и и.о. директора госпредприятия, которые получили 1,4 млн грн за беспрепятственное использование 300 га земли.
Хищение бюджетных средств
Среди других схем — махинации с бюджетными средствами:
Декларационная «забывчивость»
Депутат Житомирского горсовета «забыл» указать в декларации имущество стоимостью 4,9 млн грн. Кроме того, следствие выявило легализацию 0,4 млн грн, полученных незаконным путем.
В общей сложности коррупционные действия нанесли убытки на 33,1 млн грн, а расследование продолжается.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.