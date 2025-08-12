Практика судов
  1. В Украине

Дерибан бюджета, коррупция и земельные махинации – под подозрением 28 должностных лиц Житомирской области

18:37, 12 августа 2025
28 должностных лиц Житомирской области уличены в земельных махинациях и хищении бюджета на 33 млн гривен.
Дерибан бюджета, коррупция и земельные махинации – под подозрением 28 должностных лиц Житомирской области
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал детали масштабных коррупционных схем в Житомирской области, которые нанесли государству убытки на сумму 33,1 млн грн. По данным следствия, к преступлениям причастны 28 человек, среди которых глава сельсовета, депутат, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики и должностные лица местной власти.

Земельные махинации

Наиболее распространенными схемами были незаконные сделки с землей. В частности:

  • Бывший руководитель филиала Госгеокадастра вместе с главами сельхозпредприятий завладели 1747 га земли (152 участка) в Малинской и Чоповицкой громадах.
  • Начальник отдела Олиевского сельсовета незаконно передал в пользование 3,5 га земель.
  • Глава Головковского сельсовета сфальсифицировала данные в договоре аренды, чтобы присвоить 100 га земли.

Взятки и неправомерные выгоды

Должностные лица также требовали взятки за лояльность к бизнесу. Например, представитель Малинского горсовета брал деньги за «невмешательство» в деятельность предпринимателя. Кроме того, в суд передано дело о заместителях директора частной компании и и.о. директора госпредприятия, которые получили 1,4 млн грн за беспрепятственное использование 300 га земли.

Хищение бюджетных средств

Среди других схем — махинации с бюджетными средствами:

  • Фиктивные ремонты, закупки электроэнергии и реконструкции детских садов.
  • Фальшивые выплаты за «лечение» несуществующих пациентов.
  • Фиктивное трудоустройство в школах, больницах и коммунальных предприятиях.

Декларационная «забывчивость»

Депутат Житомирского горсовета «забыл» указать в декларации имущество стоимостью 4,9 млн грн. Кроме того, следствие выявило легализацию 0,4 млн грн, полученных незаконным путем.

В общей сложности коррупционные действия нанесли убытки на 33,1 млн грн, а расследование продолжается.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура взятка деньги бюджет коррупция декларация подозреваемый Житомирская область земля

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва