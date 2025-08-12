Дерибан бюджета, коррупция и земельные махинации – под подозрением 28 должностных лиц Житомирской области

28 должностных лиц Житомирской области уличены в земельных махинациях и хищении бюджета на 33 млн гривен.

Генеральный прокурор Руслан Кравченко обнародовал детали масштабных коррупционных схем в Житомирской области, которые нанесли государству убытки на сумму 33,1 млн грн. По данным следствия, к преступлениям причастны 28 человек, среди которых глава сельсовета, депутат, руководители государственных и коммунальных учреждений, подрядчики и должностные лица местной власти.

Земельные махинации

Наиболее распространенными схемами были незаконные сделки с землей. В частности:

Бывший руководитель филиала Госгеокадастра вместе с главами сельхозпредприятий завладели 1747 га земли (152 участка) в Малинской и Чоповицкой громадах.

Начальник отдела Олиевского сельсовета незаконно передал в пользование 3,5 га земель.

Глава Головковского сельсовета сфальсифицировала данные в договоре аренды, чтобы присвоить 100 га земли.

Взятки и неправомерные выгоды

Должностные лица также требовали взятки за лояльность к бизнесу. Например, представитель Малинского горсовета брал деньги за «невмешательство» в деятельность предпринимателя. Кроме того, в суд передано дело о заместителях директора частной компании и и.о. директора госпредприятия, которые получили 1,4 млн грн за беспрепятственное использование 300 га земли.

Хищение бюджетных средств

Среди других схем — махинации с бюджетными средствами:

Фиктивные ремонты, закупки электроэнергии и реконструкции детских садов.

Фальшивые выплаты за «лечение» несуществующих пациентов.

Фиктивное трудоустройство в школах, больницах и коммунальных предприятиях.

Декларационная «забывчивость»

Депутат Житомирского горсовета «забыл» указать в декларации имущество стоимостью 4,9 млн грн. Кроме того, следствие выявило легализацию 0,4 млн грн, полученных незаконным путем.

В общей сложности коррупционные действия нанесли убытки на 33,1 млн грн, а расследование продолжается.

