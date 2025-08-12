Практика судів
  1. В Україні

Дерибан бюджету, корупція та земельні махінації – під підозрою 28 посадовців Житомирської області

18:37, 12 серпня 2025
28 посадовців Житомирської області викриті у земельних махінаціях і розкраданні бюджету на 33 млн гривень.
Генеральний прокурор Руслан Кравченко оприлюднив деталі масштабних корупційних схем у Житомирській області, які завдали державі збитків на суму 33,1 млн грн. За даними слідства, до злочинів причетні 28 осіб, серед яких голова сільради, депутат, керівники державних і комунальних установ, підрядники та посадовці місцевої влади.

Земельні махінації

Найпоширенішими схемами були незаконні оборудки із землею. Зокрема:

  • Колишній керівник філії Держземагентства разом із очільниками сільгосппідприємств заволоділи 1747 га землі (152 ділянки) у Малинській та Чоповицькій громадах.
  • Начальник відділу Оліївської сільради незаконно передав у користування 3,5 га земель.
  • Голова Головківської сільради сфальсифікувала дані в договорі оренди, щоб привласнити 100 га землі.

Хабарі та неправомірні вигоди

Посадовці також вимагали хабарі за лояльність до бізнесу. Наприклад, представник Малинської міськради брав гроші за «невтручання» у діяльність підприємця. Крім того, до суду передано справу щодо заступників директора приватної компанії та в.о. директора держпідприємства, які отримали 1,4 млн грн за безперешкодне використання 300 га землі.

Розкрадання бюджетних коштів

Серед інших схем — махінації з бюджетними коштами:

  • Фіктивні ремонти, закупівлі електроенергії та реконструкції дитсадків.
  • Фальшиві виплати за «лікування» неіснуючих пацієнтів.
  • Фіктивне працевлаштування у школах, лікарнях і комунальних підприємствах.

Деклараційна «забудькуватість»

Депутат Житомирської міськради «забув» вказати у декларації майно вартістю 4,9 млн грн. Крім того, слідство виявило легалізацію 0,4 млн грн, отриманих незаконним шляхом.

Загалом корупційні дії завдали збитків на 33,1 млн грн, а розслідування триває.

