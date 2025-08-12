Суд не установит личность без доказательств невозможности идентификации — заключение Верховного Суда

Установление личности в судебном порядке не допускается без доказательств невозможности установления личности компетентными органами во внесудебном порядке после проведения процедуры идентификации — КЦС ВС.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда пришла к выводу, что установление личности в судебном порядке для выдачи документов, удостоверяющих личность, возможно только после проведения процедуры идентификации и при наличии доказательств невозможности установления личности компетентными органами вне суда. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

Для обращения в суд с заявлением об установлении личности обязательными документами являются свидетельство о рождении и документы о невозможности установления личности после проведения процедуры идентификации.

Такой вывод сделала коллегия судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда.

В пересматриваемом деле заявительница просила установить факт ее постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года, а также установить ее личность. В обоснование своих требований она указывала, что родилась в г. Баку Азербайджанской ССР и в 1978 году получила паспорт гражданина бывшего СССР. В начале 1989 года заявительница со своей семьей выехала в г. Днепропетровск Украинской ССР. После провозглашения независимости Украины она обращалась в отдел паспортного стола, однако паспорт гражданина Украины на ее имя не выдавался, при этом паспорт гражданина бывшего СССР был утерян.

Заявительница, ссылаясь на то, что на момент провозглашения независимости Украины она постоянно проживала на ее территории, но подтвердить этот факт не имеет возможности, просила удовлетворить ее требования.

Суд первой инстанции заявление удовлетворил, в то же время апелляционный суд отменил решение районного суда и отказал в удовлетворении заявления, мотивируя это тем, что у заявительницы на момент обращения в суд с этим заявлением нет паспорта гражданина Украины и потеря паспорта гражданина СССР официально ничем не подтверждена, а показания свидетелей не могут быть положены в основу судебного решения. При этом без проведения процедуры установления личности и результатов ее проведения невозможно установить личность в судебном порядке.

КЦС ВС, изменяя мотивы постановления апелляционного суда, отметил, что идентификация личности – это процесс установления личности путем сравнения предоставленных данных (параметров), в том числе биометрических, с имеющейся информацией о лице в реестрах, картотеках, базах данных и т.п. В случае невозможности установить личность соответствующими органами, личность устанавливается по решению суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, для выдачи документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. Основными документами, позволяющими лицу обратиться в суд, должны быть свидетельство о рождении лица и документы о невозможности установить личность после проведения процедуры идентификации во внесудебном порядке.

Согласно ч. 1 ст. 10 Закона Украины «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус» в случае невозможности установить личность распорядителем Реестра личность устанавливается по решению суда об установлении факта, имеющего юридическое значение, для выдачи документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины. До завершения процедуры установления личности Государственной миграционной службой Украины и (или) принятия соответствующего решения суда документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины, не выдаются.

В пересматриваемом деле заявительница не предоставила доказательств того, что она обращалась в компетентные органы Азербайджанской Республики (миграционную службу, органы внутренних дел или посольство) с целью получения документов или информации о гражданстве, паспорте гражданина СССР или других удостоверениях личности. Такие документы могли бы стать основанием для установления ее личности ГМС Украины.

Поскольку заявительница не доказала, что исчерпала возможности для установления своей личности во внесудебном порядке, оснований для установления ее личности в судебном порядке нет.

При этом КЦС ВС отметил, что отсутствие оснований для установления личности заявительницы в судебном порядке делает невозможным решение и удовлетворение ее заявления об установлении факта постоянного проживания на территории Украины по состоянию на 24 августа 1991 года. Постановление КЦС ВС от 9 июля 2025 года по делу № 203/2326/23 (производство № 61-2322св24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.