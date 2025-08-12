В районе грузового порта Запорожской АЭС зафиксировано задымление – Минэнерго

Минэнерго предупреждает о рисках из-за задымления возле грузового порта Запорожской АЭС.

Фото: Телеграм-каналы

В районе грузового порта временно оккупированной Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) зафиксировано задымление. Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, в настоящее время уточняется точное место возгорания и оцениваются возможные последствия. Грузовой порт расположен за пределами охранного периметра станции, что снижает непосредственную угрозу для ее работы.

Этот инцидент в очередной раз подчеркивает опасность, которую представляет российская оккупация крупнейшего ядерного объекта Европы. По данным Минэнерго, присутствие российской военной техники и личного состава на территории ЗАЭС, а также постоянное давление на украинский персонал нарушают международные нормы ядерной безопасности и создают серьезные риски.

Любые провокации или военные действия на территории станции могут иметь катастрофические последствия для Украины и всего европейского континента. В Минэнерго отмечают, что единственным путем к восстановлению безопасности является полная демилитаризация и деоккупация ЗАЭС с возвращением станции под контроль ГП «НАЭК «Энергоатом»» – ее законного оператора.

Фото: Телеграм-каналы

