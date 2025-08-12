У районі вантажного порту Запорізької АЕС зафіксовано задимлення – Міненерго

Міненерго попереджає про ризики через задимлення біля вантажного порту Запорізької АЕС.

Фото: Телеграм-канали

У районі вантажного порту тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) зафіксовано задимлення. Як повідомили в Міністерстві енергетики України, наразі уточнюється точне місце займання та оцінюються можливі наслідки. Вантажний порт розташований поза межами охоронного периметра станції, що знижує безпосередню загрозу для її роботи.

Цей інцидент вкотре підкреслює небезпеку, яку становить російська окупація найбільшого ядерного об’єкта Європи. За даними Міненерго, присутність російської військової техніки та особового складу на території ЗАЕС, а також постійний тиск на український персонал порушують міжнародні норми ядерної безпеки та створюють серйозні ризики.

Будь-які провокації чи військові дії на території станції можуть мати катастрофічні наслідки для України та всього європейського континенту. У Міненерго наголошують, що єдиним шляхом до відновлення безпеки є повна демілітаризація та деокупація ЗАЕС із поверненням станції під контроль ДП «НАЕК «Енергоатом»» – її законного оператора.

