Полиция острова Джерси внедряет искусственный интеллект для борьбы с преступностью

Правоохранительные органы Джерси применяют технологии искусственного интеллекта и цифровые системы для повышения эффективности борьбы с преступностью. Об этом говорится в ежегодном отчете главы полицейского управления острова Саймона Хармана, пишет BBC.

Отмечается, что ИИ используют в основном для автоматической расшифровки интервью со свидетелями. Тестирование этой технологии началось в марте 2024 года. Руководство подчеркивает, что внедрение искусственного интеллекта должно обеспечить долгосрочную эффективность работы и улучшение процесса принятия решений, при этом все действия остаются под контролем людей.

Начальник полиции Робин Смит добавил, что цифровая криминалистика — процесс сбора и анализа цифровых данных — остается одним из самых сложных направлений работы. Это связано с ростом расходов, объема информации и спроса на такие исследования.

«Сложность дел и большой объем данных требуют значительных ресурсов и экспертизы, которые мы постоянно стремимся совершенствовать», — подчеркнул Смит.

Джерси — крупнейший среди Нормандских островов, площадью 116 км² с населением более 105 тысяч человек. Джерси — коронное владение Британской короны, но не является частью Великобритании.

