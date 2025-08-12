Практика судів
Поліція острова Джерсі запроваджує штучний інтелект для боротьби зі злочинністю

19:31, 12 серпня 2025
Наразі ШІ використовують здебільшого для автоматичної розшифровки інтерв’ю зі свідками.
Фото: futurepolicing.org
Правоохоронні органи Джерсі використовують технології штучного інтелекту та цифрові системи для підвищення ефективності боротьби зі злочинністю. Про це йдеться в щорічному звіті очільника поліцейського управління острова Саймона Хармана, пише BBC.

Зазначається, що ШІ використовують здебільшого для автоматичної розшифровки інтерв’ю зі свідками. Тестування цієї технології розпочалося у березні 2024 року. Керівництво наголошує, що впровадження штучного інтелекту має забезпечити довгострокову ефективність роботи та покращення процесу ухвалення рішень, а усі дії залишаються під контролем людей.

Начальник поліції Робін Сміт додав, що цифрова криміналістика – процес збору та аналізу цифрових даних, залишається одним із найскладніших напрямів роботи. Це відбувається через зростання витрат, обсягу інформації та попиту на такі дослідження.

«Складність справ і великий обсяг даних вимагають значних ресурсів та експертизи, які ми постійно прагнемо вдосконалювати», – підкреслив Сміт.

Джерсі — найбільший серед Нормандських островів, площею  116 км з населенням понад 105 тисяч осіб. Джерсі — коронне володіння Британської корони, але не є частиною Великої Британії.

