В Украине упростили процедуру кодификации боеприпасов — поставки ускорятся

18:01, 12 августа 2025
Минобороны обновило алгоритм кодификации боеприпасов для нужд Сил обороны.
В Украине упростили процедуру кодификации боеприпасов — поставки ускорятся
Фото: ukr.radio
Кабинет Министров Украины утвердил новые правила производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов, направленные на обеспечение потребностей Сил обороны в условиях военного положения. Соответствующее Постановление № 902 от 16 июля 2025 года, опубликованное под названием «Некоторые вопросы производства, закупки и поставки взрывчатых веществ и боеприпасов», определяет четкие механизмы и порядок выполнения этих процедур. Об этом пишет оборонное ведомство.

В Главном управлении обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники Министерства обороны Украины разработали обновленный алгоритм кодификации боеприпасов, который соответствует требованиям нового нормативного документа. Этот алгоритм детализирует шаги, которые должны выполнить производители для подготовки своей продукции к кодификации, а также уточняет процедуру проверки и утверждения технической документации на новые образцы боеприпасов.

Ключевым изменением стало упрощение процесса: отныне производителям не нужно проводить демонстрационные испытания, если на предыдущих тестах присутствовал представитель государственного заказчика, который подписал соответствующий акт испытаний. Это значительно ускоряет процесс кодификации и способствует более быстрой поставке боеприпасов для Вооруженных Сил.

Фото: Минобороны

