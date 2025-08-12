В Україні спростили процедуру кодифікації боєприпасів — постачання прискорять

Міноборони оновило алгоритм кодифікації боєприпасів для потреб Сил оборони.

Фото: ukr.radio

Кабінет Міністрів України затвердив нові правила виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів, спрямовані на забезпечення потреб Сил оборони в умовах воєнного стану. Відповідна Постанова № 902 від 16 липня 2025 року, опублікована під назвою «Деякі питання виробництва, закупівлі та постачання вибухових речовин і боєприпасів», визначає чіткі механізми та порядок виконання цих процедур. Про це пише оборонне відомство.

У Головному управлінні забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки Міністерства оборони України розробили оновлений алгоритм кодифікації боєприпасів, який відповідає вимогам нового нормативного документа. Цей алгоритм деталізує кроки, які мають виконати виробники для підготовки своєї продукції до кодифікації, а також уточнює процедуру перевірки та затвердження технічної документації на нові зразки боєприпасів.

Ключовою зміною стало спрощення процесу: відтепер виробникам не потрібно проводити демонстраційні випробування, якщо на попередніх тестах був присутній представник державного замовника, який підписав відповідний акт випробувань. Це значно прискорює процес кодифікації та сприяє швидшому постачанню боєприпасів для Збройних Сил.

Фото: Міноборони

