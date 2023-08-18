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ТУ ДСА в Херсонській області вирішило не повертатися у Херсон і буде працювати дистанційно

13:51, 18 серпня 2023
Судді та працівники апарату судів, тим часом, працюють у Херсоні.
ТУ ДСА в Херсонській області вирішило не повертатися у Херсон і буде працювати дистанційно

Територіальне управління Державної судової адміністрації, як стало відомо «Судово-юридичній газеті», вирішило поки що не повертатися у Херсон, а здійснювати свою діяльність у «дистанційній формі».

Зазначене рішення джерела «Судово-юридичної газети» пов’язують з позицією керівництва ТУ ДСА в Херсонській області, яке вважає, що комфортніше буде працювати, знаходячись в Миколаєві.

Нагадаємо, що 6 квітня 2023 року голова ДСА Олексій Сальніков, який раніше очолював ТУ ДСА в Миколаївській області, призначив без конкурсу на посаду начальника ТУ ДСА в Херсонській області суддю у відставці Миколу Міняйла. На момент призначення на посаду керівника ТУ ДСА Миколі Міняйлу було майже 66 років.

Микола Міняйло був головою Миколаївського апеляційного суду, однак у лютому 2022 року він звільнився у відставку.

Разом з тим, суди, які розташовані у Херсоні, поступово відновлюють роботу.

Так, ще у червні відновили свою процесуальну діяльність Херсонський апеляційний суд та Херсонській міський суд.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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