Платити чи не платити – що треба знати про протезування в Україні

Громадянам пояснили, хто має право на безоплатний протез та як його отримати.

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Як в Україні військові та цивільні можуть отримати безоплатне протезування розповіла Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович під час урядової «гарячої лінії».

Разом із Міністром охорони здоров’я України Віктором Ляшком та командувачем Медичних сил ЗСУ Тетяною Остащенко вона відповіла на запитання українців, які стосувалися процесу протезування в нашій державі.

У Мінсоцполітики навели відповіді на найпоширеніші питання:

Чи потрібно платити за протез?

Протезування в Україні - безоплатне!

«Щоб отримати якісний протез, не потрібно збирати кошти та їхати за кордон. Держава забезпечує протезом кожного, хто його потребує. Гроші на це кожного року передбачені у бюджеті. Держава також покриває й обслуговування та ремонт протезу», - сказано у повідомленні.

Хто має право на безоплатний протез?

На безоплатний протез мають право усі українці, не тільки військові.

А саме:

військовослужбовці та службовці правоохоронних органів, ветерани;

постраждалі від війни цивільні громадяни;

люди з інвалідністю, як отримали інвалідність не через бойові дії;

діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату.

Військові забезпечуються двома видами протезів: механічним і електричним.

Як отримати протез безоплатно?

Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою.

Це можна зробити у кілька способів:

- Якщо ви ще у лікарні - зверніться до соціального працівника, який є у медзакладі. Якщо соціального працівника немає - зверніться до лікаря з проханням запросити працівника з територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, який допоможе подати документи.

або

- Зверніться до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення.

або

- Подати документи можна онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю.

При первинній реєстрації потрібно підвантажити скановану копію або фотокопію висновку МСЕК або ЛКК або ВЛК у полі “Документ, який надає право на пільгу”.

Інструкція, як зареєструватися в кабінеті особи з інвалідністю, є на сайті Міністерства - розділ Особам з інвалідністю - внизу сторінки Інформація щодо користування Електронним кабінетом особи з інвалідністю.

Отримати направлення

Направлення на забезпечення протезом прийде в електронному кабінеті особи з інвалідністю, навіть якщо ви подавали документи не через цей кабінет, а, наприклад, у ЦНАПі. Тому радимо у будь-якому випадку зареєструватися в електронному кабінеті.

Направлення дає можливість обрати будь-яке протезне підприємство.

Звернутися до протезного підприємства

Звернутися до протезного підприємства можна у будь-який спосіб: онлайн, телефоном, у лікарні через соцпрацівника чи керівника реабілітаційного відділення.

Перелік протезних підприємств є на сайті Мінсоцполітики за посиланням.

Подати офіційну заявку(в паперовій чи електронній формі) до протезного підприємства.

Фото або сканкопію заявки потрібно завантажити в електронний кабінет, якщо подаєте заявку через електронний кабінет.

Підприємство починає виготовляти протез

6.Взаємодія з працівниками підприємства під час виготовлення протезу (примірка і тд).

Впродовж 45 робочих днів безоплатно отримати готовий протез

При простих випадках на виготовлення протезу достатньо 3 тижні. Максимальний час очікування з моменту подання документів до забезпечення протезом - 3 місяці.

Чи потрібно мати встановлену інвалідність, щоб отримати протез?

Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення інвалідності.

В інших випадках для отримання протезу встановлення інвалідності потрібне.

Які документи необхідні для безоплатного протезування?

Перелік документів:

Паспорт громадянина України (або посвідка на постійне/тимчасове проживання; посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; тимчасове посвідчення громадянина України) та ідентифікаційний код.

Довідка про обставини травми від командира військової частини (для військових).

Висновок ВЛК (для військових) чи ЛКК (для цивільних).

Посвідчення УБД за наявності (для військових).

Яку вартість протезу відшкодовує держава?

Для військових сума компенсації втричі більша у порівнянні з цивільними. Станом на сьогодні максимальна компенсація вартості протеза - 2 млн грн. Сума покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок.

Для кожного типу протезу держава визначає граничну вартість. Тип протезу визначає або ВЛК, або протезне підприємство.

Які компанії виготовляють протези?

Компанію для протезування можна обрати на власний розсуд із чотирьох десятків представлених на ринку. Їх перелік можна знайти на сайті Міністерства за посиланням, в реєстрі Держлікслужби, на порталі Централізованого банку даних осіб з інвалідністю (ЦБІ), про них знають в управліннях соцзахисту, у ЦНАПах.

Протез потребує обслуговування та ремонту. Тому найкраще знайти протезне підприємство недалеко від свого дому,зауважили у Мінсоцполітики.

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