Викрито чоловіків, які планували напад на заступника голови податкової Євгена Сокура

Двоє раніше судимих чоловіків приїхали до столиці задля виконання «замовлення» щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень високопосадовцю Державної податкової служби.

​​Викрито чоловіків, які планували напад на заступника голови Державної податкової служби Євгена Сокура, який стався 17 серпня в центрі Києва. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Так, за процесуального керівництва Солом’янської окружної прокуратури міста Києва викрито та повідомлено про підозру двом чоловікам, які готувалися до заподіяння умисного тяжкого тілесного ушкодження громадянину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 КК України).

«Згідно матеріалів кримінального провадження, двоє раніше судимих чоловіків приїхали до столиці задля виконання «замовлення» щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень високопосадовцю Державної податкової служби України.

Готуючись до вказаного злочину, зловмисники орендували житло неподалік місця проживання потерпілого, придбали автомобіль та 2 бейсбольні бити. Також вони здійснювали таємне спостереження за посадовцем.

Про злочинні наміри чоловіків дізналися працівники ДКР Національної поліції України.

Прибувши на заздалегідь вибрані позиції, підозрювані почали очікувати потерпілого. Побачивши останнього, чоловіки витягнули з сумок бейсбольні бити та почали наближатися до посадовця. Довести злочинний намір із заподіяння йому тілесних ушкоджень завадили правоохоронці», — йдеться у повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Правоохоронці встановлюють всі обставини правопорушення, а також осіб, які його замовили.

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