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Разоблачены мужчины, которые планировали нападение на заместителя председателя налоговой Евгения Сокура

13:40, 18 августа 2023
Двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения «заказа» о причинении тяжких телесных повреждений чиновнику Государственной налоговой службы.
Разоблачены мужчины, которые планировали нападение на заместителя председателя налоговой Евгения Сокура

Разоблачены мужчины, которые планировали нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура, которое произошло 17 августа в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

«Согласно материалам уголовного производства, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения «заказа» о причинении тяжких телесных повреждений чиновнику Государственной налоговой службы Украины.

Готовясь к указанному преступлению, злоумышленники арендовали жилье недалеко от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные бить. Также они производили тайное наблюдение за должностным лицом.

О преступных намерениях мужчин узнали работники ОКР Национальной полиции Украины.

Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые стали ждать потерпевшего. Увидев последнего, мужчины вытащили из сумок бейсбольные избиения и начали приближаться к чиновнику. Доказать преступное намерение по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, заказавших его.

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