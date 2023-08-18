Разоблачены мужчины, которые планировали нападение на заместителя председателя налоговой Евгения Сокура

Двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения «заказа» о причинении тяжких телесных повреждений чиновнику Государственной налоговой службы.

Разоблачены мужчины, которые планировали нападение на заместителя председателя Государственной налоговой службы Евгения Сокура, которое произошло 17 августа в центре Киева. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, при процессуальном руководстве Соломенской окружной прокуратуры города Киева разоблачено и сообщено о подозрении двум мужчинам, которые готовились к причинению умышленного тяжкого телесного повреждения гражданину (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 121 УК Украины).

«Согласно материалам уголовного производства, двое ранее судимых мужчин приехали в столицу для выполнения «заказа» о причинении тяжких телесных повреждений чиновнику Государственной налоговой службы Украины.

Готовясь к указанному преступлению, злоумышленники арендовали жилье недалеко от места жительства потерпевшего, приобрели автомобиль и 2 бейсбольные бить. Также они производили тайное наблюдение за должностным лицом.

О преступных намерениях мужчин узнали работники ОКР Национальной полиции Украины.

Прибыв на заранее выбранные позиции, подозреваемые стали ждать потерпевшего. Увидев последнего, мужчины вытащили из сумок бейсбольные избиения и начали приближаться к чиновнику. Доказать преступное намерение по причинению ему телесных повреждений помешали правоохранители», — говорится в сообщении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства правонарушения, а также лиц, заказавших его.

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