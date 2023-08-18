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  1. В Украине

ГБР сообщило новое подозрение экс-нардепу Илье Киве в пропаганде войны

13:19, 18 августа 2023
Бывшему нардепу сообщили о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны.
ГБР сообщило новое подозрение экс-нардепу Илье Киве в пропаганде войны

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны бывшему народному депутату от запрещенной политической партии «ОПЗЖ» Илье Киве. Об этом сообщает ГБР.

«Следствие установило, что экс-депутат продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию. Илья Кива в своих многочисленных публикациях создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую нужно удерживать от агрессии. Он активно нагнетал антивластные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну России против Украины. Кива героизировал и оправдывал любые военные действия россиян, а также «подстрекал» украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а русскую – против украинцев. Он пропагандировал целесообразность разрешения «противоречеств» с применением военной силы и масштабного использования вооруженных сил рф на территории нашего государства», — говорится в сообщении.

Бывшему народному депутату доложено о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и пропаганде войны (ст. 436 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Ранее ему было сообщено о подозрении в государственной измене, а также о пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей. Он объявлен в международный розыск.

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