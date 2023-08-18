ДБР повідомило нову підозру екснардепу Іллі Киві у пропаганді війни

Колишньому нардепу повідомили про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату від забороненої політичної партії «ОПЗЖ» Іллі Киві. Про це повідомляє ДБР.

«Слідство встановило, що ексдепутат продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію. Ілля Кива у своїх численних публікаціях створював для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії. Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну рф проти України. Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також «підбурював» українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення «суперечностей» із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил рф на території нашої держави», — йдеться у повідомленні.

Колишньому народному депутату повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України).

Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше йому було повідомлено про підозру в державній зраді, а також за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.

За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном. Його оголошено у міжнародний розшук.

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