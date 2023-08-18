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До кінця тижня пануватиме спека – як не стати жертвою теплового удару і з легкістю пережити спекотні дні

17:38, 18 серпня 2023
Патрульні зазначають, що все частіше отримують повідомлення про людей, які непритомніють посеред вулиці.
До кінця тижня пануватиме спека – як не стати жертвою теплового удару і з легкістю пережити спекотні дні
Зображення: freepik.com

У Патрульній поліції України наголосили, що до кінця тижня знову пануватиме спека. Подекуди, за прогнозом Укргідрометцентру, стовпчики термометрів показуватимуть +33 градуси.

Патрульні зазначають, що все частіше отримують повідомлення про людей, які непритомніють посеред вулиці.

Так, під час сильної спеки легко заробити зневоднення чи перегрітися аж до теплового удару. Щоб до цього не дійшло, слід попіклуватися про себе і вжити певних заходів.

Правоохоронці радять зберігайте прохолоду та уникати спеки.

«Плануйте свій день так, щоб якомога більше часу проводити в тіні чи прохолодній будівлі, а не на сонці. Зокрема, у найспекотнішу частину дня, близько полудня. Якщо довелося вийти, намастіться сонцезахисним кремом, надягніть капелюх та намагайтеся пересуватися у тіні», - сказано у повідомленні.

Також рядять підтримувати прохолоду в домі, вночі охолоджувати своє помешкання.

Серед іншого рекомендують:

  • віддавати перевагу легкому та вільному одягу, обирати натуральну постільну білизну, наприклад, з бавовни чи льону;
  • регулярно пити воду, адже важливо підтримувати оптимальний водний баланс, не чекаючи відчуття спраги;
  • уникати жирної та гарячої їжі; солодких, алкогольних та напоїв з кофеїном;
  • у найспекотнішу частину дня уникати інтенсивної активності, як-от спорт, ремонт чи садівництво та планувати їх на вечір.

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