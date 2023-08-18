До конца недели будет царить жара – как не стать жертвой теплового удара и с легкостью пережить жаркие дни

Патрульные отмечают, что все чаще получают сообщения о людях, которые теряют сознание посреди улицы.

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В Патрульной полиции Украины подчеркнули, что до конца недели снова будет царить жара. Кое-где, по прогнозу Укргидрометцентра, столбики термометров будут показывать +33 градуса.

Патрульные отмечают, что все чаще получают сообщения о людях, которые теряют сознание посреди улицы.

Так, во время сильной жары легко заработать обезвоживание или перегреться вплоть до теплового удара. Чтобы до этого не дошло, следует позаботиться о себе и принять определенные меры.

Правоохранители советуют сохранять прохладу и избегать жары.

«Планируйте свой день так, чтобы как можно больше времени проводить в тени или в прохладном здании, а не на солнце. В частности, в самую жаркую часть дня, около полудня. Если пришлось выйти, мажитесь солнцезащитным кремом, наденьте шляпу и пытайтесь передвигаться в тени», - говорится в сообщении.

Также советуют поддерживать прохладу в доме, ночью охлаждать свое помещение.

Среди прочего рекомендуют:

отдавать предпочтение легкой и свободной одежде, выбирать натуральное постельное белье, например, из хлопка или льна;

регулярно пить воду, ведь важно поддерживать оптимальный водный баланс, не дожидаясь чувства жажды;

избегать жирной и горячей пищи; сладких, алкогольных и напитков с кофеином;

в самую жаркую часть дня избегать интенсивной активности, такой как спорт, ремонт или садоводство и планировать их на вечер.

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