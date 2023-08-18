Махинации в бывшем «Альфа-банке»: в Украине объявили подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману – СМИ

Экс-владельца «Альфа-банка» Михаила Фридмана подозревают в отмывании имущества банка на около 100 млн гривен – СМИ.

Источник фото: Бюро экономической безопасности

В Бюро экономической безопасности объявили подозрение гражданину рф и Израиля, олигарху и известному российскому бизнесмену, экс-владельцу недавно национализированного в Украине банка. Причина – участие в легализации около 100 млн гривен, – сообщили в БЭБ.

По данным СМИ, речь идет об акционере национализированного «Сенс Банка» (бывшего «Альфа-банка») Михаиле Фридмане.

«Он подозревается в легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, а именно 1,2 млн долларов США и 1,93 млн евро (в эквиваленте около 100 млн грн), совершенной организованной группой лиц и умышленном уклонении от уплаты налогов в размере 18 млн грн должностными лицами акционерного общества – банка, совершенного организованной группой», – говорится в сообщении Бюро.

В начале июня правоохранители арестовали 738 объектов недвижимости: квартиры, торговые центры, земельные участки, жилые дома, которые находились в собственности банка.

Российский бизнесмен владел более 30% уставного капитала банка через кипрскую оффшорную компанию.

Он вместе с компаньонами-россиянами, накануне и в течение вооруженной агрессии рф против Украины, осуществили фиктивные сделки и финансовые операции для легализации активов на общую сумму более 1 млрд гривен и их дальнейшего вывода из банковской системы в Украине.

В конце июля 2023 года банк был национализирован. Сейчас олигарх находится под санкциями в ЕС, США и Украине.

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