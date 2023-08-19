В Киеве патрульные получили сообщение о мужчине, который ездит на велосипеде и стреляет в собак

Очевидец предоставил инспекторам детальное описание лица и его транспортного средства.

На днях в столице патрульные в Голосеевском районе получили сообщение о мужчине, который «ездит на велосипеде и стреляет в собак».

Очевидец предоставил инспекторам детальное описание лица и его транспортного средства, а вскоре полицейские заметили похожего по ориентировке мужчину.

«44-летний гражданин признался, что это он стрелял в животных. И объяснил, что таким образом пытался защититься от них», - пишут в Патрульной полиции Киева.

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, которая должна предоставить правовую квалификацию действиям задержанного.

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