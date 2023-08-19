У Києві патрульні отримали повідомлення про чоловіка, який їздить на велосипеді та стріляє в собак

Очевидець надав інспекторам детальний опис особи та його транспортного засобу.

На днях у столиці патрульні в Голосіївському районі отримали повідомлення про чоловіка, який «їздить на велосипеді та стріляє в собак».

Очевидець надав інспекторам детальний опис особи та його транспортного засобу, а згодом поліцейські помітили схожого за орієнтуванням чоловіка.

«44-річний громадянин зізнався, що це він стріляв у тварин. Та пояснив, що таким чином намагався захиститися від них», - пишуть у Патрульній поліції Києва.

На місце події викликали слідчо-оперативну група, яка має надати правову кваліфікацію діям затриманого.

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