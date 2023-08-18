Змушував підлеглих будувати йому дім: на Одещині викрили заступника командира батальйону військової частини

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим.

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру заступнику командира батальйону одної з військових частин Одещини, який майже рік змушував підлеглих будувати йому приватний будинок. Про це повідомляє ДБР.

«Так, з серпня 2022 року заступник командира військової частини дав вказівку бійцям замість виконання своїх обов’язків з оборони та захисту України, будувати для нього маєток під Одесою.

Поки військовослужбовці працювали будівельниками, їм нараховувалась заробітна плата, як військовим. Таким чином державі завдано збитків на суму понад 2 млн грн», — йдеться у повідмоленні.

Наразі заступнику командира повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років.

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