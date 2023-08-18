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Вино із пестицидами прямувало з України до Польщі

22:41, 18 серпня 2023
У вині від одеського підприємства «Харчовик» виявили каптан.
Вино із пестицидами прямувало з України до Польщі
Джерело фото: Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області

В українському вині «Кагор» від одеського підприємства ПрАТ «Харчовик», яке було експортовано до Польщі, виявили залишки пестициду під назвою «каптан», – повідомило Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області.

Компанія «Харчовик», зареєстрована у Болграді Одеської області є виробником вина з залишками каптану. Імпортером цього вина до Польщі є компанія Partner Center Sp із міста Лодзь.

Відзначається, що каптан є пестицидом, який застосовується для захисту винограду від захворювань та зберігання плодів. Однак перед виноградними роботами ця речовина повинна бути повністю видалена, оскільки вона негативно впливає на процес бродіння та гальмує розвиток дріжджових грибів.

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