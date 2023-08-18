У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію контенту для дорослих

Ініціаторами проєкту закону виступили 25 народних депутатів.

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У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 9623, що стосується декриміналізації порнографічного контенту.

Він носить назву «Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини».

Ініціаторами проєкту закону виступили 25 народних депутатів.

Як ми писали раніше, документ передбачає скасування кримінальної відповідальності за все, що прописано у статтях 301 та 302 Кримінального кодексу, окрім деяких виключень.

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