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У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію контенту для дорослих

16:25, 18 серпня 2023
Ініціаторами проєкту закону виступили 25 народних депутатів.
У Раді зареєстрували законопроєкт про декриміналізацію контенту для дорослих
Зображення: freepik.com

У Верховній Раді України зареєстрували законопроєкт № 9623, що стосується декриміналізації порнографічного контенту.

Він носить назву «Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо забезпечення свободи від втручання в приватне життя людини».

Ініціаторами проєкту закону виступили 25 народних депутатів.

Як ми писали раніше, документ передбачає скасування кримінальної відповідальності за все, що прописано у статтях 301 та 302 Кримінального кодексу, окрім деяких виключень. 

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