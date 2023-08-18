Туреччина побудує друге судно для Військово-Морських Сил України

У Стамбулі відбулася урочиста церемонія закладки корабля «ADA».

Джерело фото: ВМС ЗСУ

У Туреччині відбулася урочиста церемонія закладки другого корабля типу «ADA», призначеного для забезпечення потреб Військово-Морських Сил Збройних Сил України, – інформує прес-служба Військово-Морських Сил.

Подія відбулася на одному з суднобудівних підприємств у Стамбулі. Повідомляється, що ця вже друге судно класу «корвет», яке будується Турецькою Республікою для потреб Військово-Морських Сил ЗСУ.

Відзначається, що весь процес виконання робіт відбувається відповідно до запланованих графіків та в рамках укладених контрактів.

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