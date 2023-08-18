Турция построит второе судно для Военно-Морских Сил Украины

В Стамбуле состоялась торжественная церемония закладки корабля «ADA».

Источник фото: ВМС ВСУ

В Турции состоялась торжественная церемония закладки второго корабля типа «ADA», предназначенного для обеспечения потребностей Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, – информирует пресс-служба Военно-Морских Сил.

Событие произошло на одном из судостроительных предприятий в Стамбуле. Сообщается, что это уже второе судно класса «корвет», которое строится Турецкой Республикой для нужд Военно-Морских Сил ВСУ.

Отмечается, что весь процесс выполнения работ происходит в соответствии с запланированными графиками и в рамках заключенных контрактов.

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