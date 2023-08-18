Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Банк отказал в открытии счета на денежную помощь, требуя наличия смартфона и цифровой подписи: что решила Большая Палата

Истец указал на незаконность отказа банковских учреждений в открытии ему банковского счета для «єПідтримки» путем использования смартфона, который истец иметь не обязан.

Верховная Рада может увеличить срок административного задержания обидчиков в связи с ратификацией Стамбульской конвенции

В частности, предлагается увеличить до 24 часов срок административного задержания лиц в случаях совершения ими домашнего насилия, насилия по признаку пола или неисполнения срочного запретительного предписания.

Расходы прокуратуры отнесли к первоочередным для Госказначейства

Их приравняли по статусу к расходам на национальную безопасность и оборону

Верховный Суд указал на недопустимость дискриминации субъекта властных полномочий как стороны публично-правового спора

Субъекты властных полномочий, в частности органы исполнительной власти, не могут подвергаться дискриминации при участии как сторона в процессе разрешения в суде публично-правовых споров, - позиция Верховного Суда.

Кабмин расширил основания эвакуации автомобилей – теперь забрать авто смогут за остановку на месте для электрокаров

А заблокировать колеса – в случае использования номеров ВСУ без соответствующих оснований.

  1. В Украине
  2. / Законодательство

В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации контента для взрослых

16:25, 18 августа 2023
Инициаторами проекта закона выступили 25 народных депутатов.
В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации контента для взрослых
Изображение: freepik.com

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9623, касающийся декриминализации порнографического контента.

Он носит название «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека».

Инициаторами проекта закона выступили 25 народных депутатов.

Как мы писали ранее, документ предусматривает отмену уголовной ответственности за все, что прописано в статьях 301 и 302 Уголовного кодекса, кроме некоторых исключений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва
  • Ірина Косцова
    Ірина Косцова
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду