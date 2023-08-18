В Раде зарегистрировали законопроект о декриминализации контента для взрослых

Инициаторами проекта закона выступили 25 народных депутатов.

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В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект №9623, касающийся декриминализации порнографического контента.

Он носит название «Проект Закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины по обеспечению свободы от вмешательства в частную жизнь человека».

Инициаторами проекта закона выступили 25 народных депутатов.

Как мы писали ранее, документ предусматривает отмену уголовной ответственности за все, что прописано в статьях 301 и 302 Уголовного кодекса, кроме некоторых исключений.

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