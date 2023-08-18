Вино с пестицидами направлялось из Украины в Польшу

В вине от одесского предприятия «Пищевик» обнаружили каптан.

Источник фото: Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области

В украинском вине «Кагор» от одесского предприятия ЧАО «Харчовик», которое было экспортировано в Польшу, обнаружили остатки пестицида под названием «каптан», – сообщило Главное управление Госпродпотребслужбы в Одесской области.

Компания «Харчовик», зарегистрированная в Болграде Одесской области является производителем вина с остатками каптана. Импортером этого вина в Польшу является компания Partner Center Sp из города Лодзь.

Отмечается, что каптан является пестицидом, который применяется для защиты винограда от заболеваний и хранения плодов. Однако перед виноградными работами это вещество должно быть полностью удалено, поскольку оно негативно влияет на процесс брожения и тормозит развитие дрожжевых грибов.

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