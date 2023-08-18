Заставлял подчиненных строить ему дом: в Одесской области разоблачили заместителя командира батальона воинской части

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным.

Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении заместителю командира батальона одной из воинских частей Одесской области, который почти год заставлял подчиненных строить ему частный дом. Об этом сообщает ГБР.

Так, с августа 2022 года заместитель командира воинской части дал указание бойцам вместо выполнения своих обязанностей по обороне и защите Украины, строить для него имение под Одессой.

Пока военнослужащие работали строителями, им начислялась заработная плата как военным. Таким образом государству нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн», — говорится в сообщении.

Заместителю командира сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

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