Махінації у колишньому «Альфа-банку»: в Україні оголосили підозру російському олігарху Михайлу Фрідману – ЗМІ

Ексвласника «Альфа-банку» Михайла Фрідмана підозрюють у відмиванні майна банку на близько 100 млн гривень – ЗМІ.

Джерело фото: Бюро економічної безпеки

В Бюро економічної безпеки оголосили підозру громадянину рф та Ізраїлю, олігарху та відомому російському бізнесмену, ексвласнику нещодавно націоналізованого в Україні банку. Причина – участь у легалізації близько 100 млн гривень, – повідомили в БЕБ.

За даними ЗМІ, мова йде про акціонера націоналізованого «Сенс Банку» (колишнього «Альфа-банку») Михайла Фрідмана.

«Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів США та 1,93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою», – йдеться у повідомленні Бюро.

На початку червня правоохоронці арештували 738 об’єктів нерухомості: квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки, які перебували у власності банку.

Російський бізнесмен володів понад 30% статутного капіталу банку через кіпрську офшорну компанію.

Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії рф проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації активів на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.

Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.

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