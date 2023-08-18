ТУ ГСА в Херсонской области решило не возвращаться в Херсон, и будет работать дистанционно

Судьи и работники аппарата судов, между тем, работают в Херсоне.

Территориальное управление Государственной судебной администрации, как стало известно «Судебно-юридической газете», решило пока не возвращаться в Херсон, а осуществлять свою деятельность в «дистанционной форме».

Указанное решение источники «Судебно-юридической газеты» связывают с позицией руководства ТУ ГСА в Херсонской области, которое считает, что будет комфортнее работать, находясь в Николаеве.

Напомним, что 6 апреля 2023 года председатель ГСА Алексей Сальников, ранее возглавлявший ТУ ГСА в Николаевской области, назначил без конкурса на должность начальника ТУ ГСА в Херсонской области судью в отставке Николая Миняйло. На момент назначения на должность руководителя ТУ ГСА Николаю Миняйло было почти 66 лет.

Николай Миняйло был главой Николаевского апелляционного суда, однако в феврале 2022 года он уволился в отставку.

Вместе с тем, суды, расположенные в Херсоне, постепенно возобновляют работу.

Еще в июне возобновили свою процессуальную деятельность Херсонский апелляционный суд и Херсонский городской суд.

Автор: Вячеслав Хрипун

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