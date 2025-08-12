За семь месяцев 2025 года уволено 150 судей — ВСП

Высший совет правосудия принял решение об увольнении 150 судей в течение семи месяцев 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.
По общим обстоятельствам уволены 117 судей, а именно:
- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 111 судей, из которых:
79 судей местных судов;
30 судей апелляционных судов;
2 судьи Верховного Суда;
- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 6 судей местного суда.
По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 33 судьи, а именно:
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.