За семь месяцев 2025 года уволено 150 судей — ВСП

16:45, 12 августа 2025
117 судей были уволены по общим обстоятельствам, а еще 33 судьи — по особым обстоятельствам.
Высший совет правосудия принял решение об увольнении 150 судей в течение семи месяцев 2025 года. Об этом сообщил официальный сайт ВСП.

По общим обстоятельствам уволены 117 судей, а именно:

- в связи с подачей заявлений об отставке уволены 111 судей, из которых:

79 судей местных судов;

30 судей апелляционных судов;

2 судьи Верховного Суда;

- в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию уволены 6 судей местного суда.

По особым обстоятельствам Высшим советом правосудия уволены 33 судьи, а именно:

  • за совершение существенного дисциплинарного проступка — 25;
  • на основании подпункта 4 пункта 16-1 раздела XV «Переходные положения» Конституции Украины в соответствии с представлениями с рекомендацией Высшей квалификационной комиссии судей Украины — 8.

