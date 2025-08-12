За сім місяців 2025 року звільнено 150 суддів — ВРП

117 суддів було звільнено за загальними обставинами, а ще 33 суддів — за особливими обставинами.

Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 150 суддів упродовж семи місяців 2025 року. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.

За загальними обставинами звільнено 117 суддів, а саме:

- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 111 суддів, з яких:

79 суддів місцевих судів;

30 суддів апеляційних судів;

2 судді Верховного Суду;

- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 6 суддів місцевого суду.

За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 33 суддів, а саме:

за вчинення істотного дисциплінарного поступку – 25;

на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу XV «Перехідні положення» Конституції України відповідно до подань з рекомендацією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України – 8.

