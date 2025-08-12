За сім місяців 2025 року звільнено 150 суддів — ВРП

Вища рада правосуддя прийняла рішення щодо звільнення 150 суддів упродовж семи місяців 2025 року. Про це повідомив офіційний сайт ВРП.
За загальними обставинами звільнено 117 суддів, а саме:
- у зв’язку з поданням заяв про відставку звільнено 111 суддів, з яких:
79 суддів місцевих судів;
30 суддів апеляційних судів;
2 судді Верховного Суду;
- у зв’язку з поданням заяви про звільнення за власним бажанням звільнено 6 суддів місцевого суду.
За особливими обставинами Вищою радою правосуддя звільнено 33 суддів, а саме:
