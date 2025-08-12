Оккупанты просочились в 4 села — Генштаб рассказал о ситуации возле Доброполья и Покровска

В Генштабе подчеркнули, что враг пытается просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через оборонные порядки.

Фото иллюстративное

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Добропольском и Покровском направлениях Силы обороны Украины принимают действенные меры, чтобы остановить продвижение противника. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

«Наши подразделения ведут тяжелые оборонительные бои против превосходящих сил противника. Так, только на Покровском направлении оккупанты сосредоточили группировку численностью более 110 тысяч личного состава.

Чтобы проникнуть в глубину нашей обороны, российские захватчики действуют дерзко. Несмотря на потери, они пытаются просачиваться диверсионными и малыми пехотными группами через наши оборонные порядки», — говорится в заявлении.

В Генштабе подчеркнули, что несколько малочисленных групп противника, обойдя позиции украинских защитников, попытались продвинуться в направлении населенного пункта Золотой Колодец. Кроме того, пользуясь особенностями местного ландшафта, диверсанты тайно проникали в населенные пункты — Веселое, Вольное, Рубежное, Кучеров Яр. Некоторые из групп уже уничтожены, остальные — в процессе уничтожения.

«Ситуация непростая и динамичная, однако Силы обороны принимают все необходимые меры, чтобы выявить и уничтожить вражеские группы. В частности, решением Главнокомандующего ВС Украины для усиления устойчивости обороны выделены дополнительные силы и средства. Спланированы меры для блокирования групп противника в определенном районе.

Резервные подразделения уже обнаружили врага и имеют первые успехи: оккупантов уничтожают и берут в плен», — добавили в Генштабе.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.