Окупанти просочилися у 4 села — Генштаб розповів про ситуацію поблизу Добропілля та Покровська

У Генштабі підкреслили, що ворог намагається просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через оборонні порядки.

На Добропільському та Покровському напрямках Сили оборони України вживають дієвих заходів, щоб зупинити просування противника. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

«Наші підрозділи ведуть важкі оборонні бої проти переважаючих сил противника. Так, лише на Покровському напрямку окупанти зосередили угруповання чисельністю понад 110 тисяч особового складу.

Щоб проникнути в глибину нашої оборони, російські загарбники діють зухвало. Не зважаючи на втрати, вони намагаються просочуватися диверсійними і малими піхотними групами через наші оборонні порядки», - йдеться у заяві.

У Генштабі підкреслили, що декілька малочисельних груп противника, обійшовши позиції українських захисників, здійснили спробу просунутися в напрямку населеного пункту Золотий Колодязь. Крім того, користуючись особливостями місцевого ландшафту диверсанти потай проникали у населені пункти - Веселе, Вільне, Рубіжне, Кучерів Яр. Деякі з груп вже знищені, решта - в процесі знищення.

«Ситуація непроста й динамічна, однак Сили оборони вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити ворожі групи. Зокрема, рішенням Головнокомандувача ЗС України для посилення стійкості оборони виділено додаткові сили і засоби. Сплановано заходи для блокування груп противника у визначеному районі.

Резервні підрозділи вже виявили ворога та мають перші успіхи: окупантів знищують та беруть у полон», - додали у Генштабі.

