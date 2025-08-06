Во Львовской области мужчина спрятал на границе духи и айфоны под тонной колбасок – фото

Мужчина пытался провезти более 20 тысяч единиц контрабандного товара, спрятав его под тонной колбасок.

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Более 20 тысяч единиц незадекларированного товара, спрятанных под 1,2 тонны колбасных изделий, обнаружили таможенники и пограничники на пункте пропуска «Угрынов–Долгобичув». Попытка обмана обернулась для водителя — 62-летнего жителя Львовской области — уголовным производством, сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

Выбрал «зеленый коридор», но вез товар

3 августа мужчина прибыл в Украину и на таможенном посту выбрал «зеленый коридор», тем самым подтвердив, что не везет товары, подлежащие обязательному декларированию или налогообложению.

Однако во время углубленного осмотра транспортного средства сотрудники Львовской таможни совместно с 7-м Карпатским пограничным отрядом обнаружили скрытый товар.

Что пытался провезти водитель

Незадекларированными оказались:

19 500 единиц никотиновых жидкостей для электронных сигарет ELFLIQ;

3 359 единиц парфюмерии;

363 мобильных телефона Apple iPhone;

38 телефонов Samsung Z Fold.

Весь этот товар был тщательно спрятан под колбасами (кабаносами) общим весом около 1,2 тонны.

Последствия: дело передано правоохранителям

По данному факту составлен административный протокол по ч. 3 ст. 471 и ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

Информация передана в правоохранительные органы, в частности в Территориальное управление БЭБ во Львовской области.

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