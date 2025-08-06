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На Львівщині чоловік сховав на кордоні парфуми та айфони під тонною ковбасок – фото

07:54, 6 серпня 2025
Чоловік намагався провезти понад 20 тисяч одиниць контрабандного товару, сховавши його під тонною ковбасок.
На Львівщині чоловік сховав на кордоні парфуми та айфони під тонною ковбасок – фото
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Понад 20 тисяч одиниць незадекларованого товару, прихованого під 1,2 тонни ковбасних виробів, виявили митники та прикордонники на пункті пропуску «Угринів–Долгобичув». Спроба обману закінчилась для водія — 62-річного мешканця Львівщини — кримінальним провадженням, розповіли у Державній митній службі України.

Обрав «зелений коридор», але їхав із вантажем

3 серпня чоловік прибув в Україну та на митному посту обрав «зелений коридор», чим засвідчив, що не має товарів, які потребують обов’язкового декларування чи оподаткування.

Однак під час поглибленого огляду транспортного засобу працівники Львівської митниці спільно з 7-м прикордонним Карпатським загоном виявили прихований товар.

Що намагався провезти водій

Незадекларованими виявилися:

  • 19 500 одиниць нікотинових рідин для електронних сигарет ELFLIQ;
  • 3 359 одиниць парфумів;
  • 363 мобільні телефони Apple iPhone;
  • 38 телефонів Samsung Z Fold.

Весь цей товар був ретельно схований під ковбасами (кабаносами) загальною вагою близько 1,2 тонни.

Наслідки: справа передана правоохоронцям

За цим фактом складено адміністративний протокол за ч. 3 ст. 471 та ст. 483 Митного кодексу України.

Інформацію передано до правоохоронних органів, зокрема у Територіальне управління БЕБ у Львівській області.

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митниця Державна прикордонна служба перетин кордону

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