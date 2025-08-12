Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

15:48, 12 августа 2025
В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.
Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Парламентский комитет по вопросам правовой политики 12 августа поддержал инициативу ГСА и обратился к новому Кабмину с просьбой как можно скорее проработать и рассмотреть вопрос оплаты труда в аппаратах судов. Об этом сообщил глава Комитета Денис Маслов.

Так, в июне ГСА подготовила и подала на рассмотрение правительства проект постановления об установлении коэффициентов к должностным окладам работников аппаратов судов:

  • для местных общих судов — 1,2
  • для апелляционных судов, окружных административных и хозяйственных судов — 1,6.

Возможность установить такие коэффициенты стала возможной благодаря принятию Верховной Радой законопроекта 8222 весной 2025 года. Пока соответствующий проект постановления прорабатывается в правительстве.

Вместе с тем, возможно, вопрос в том, что до сих пор не подписан Президентом законопроект 9478, который способствует правительству в решении данного вопроса. Этот законопроект направили на подпись Президенту 17 апреля 2025 года.

Как писала «Судебно-юридическая газета», 11 марта 2025 года был принят законопроект 8222 (Закон 4282-ІХ) о реформе оплаты труда чиновников.

Но его ключевые нормы – в частности, положения статьи 51, которые определяют уровень юрисдикции государственных органов для целей оплаты труда, вступают в силу только с 1 января 2026 года. То есть, в 2025 году эти положения не могут быть применены к работникам аппаратов судов, что делает невозможным пересмотр размеров их должностных окладов уже в этом году в соответствии с новой системой классификации.

В то же время есть другой законопроект 9478, который был принят «вдогонку» законопроекту 8222, и который находится на подписи у Президента. Этот закон позволяет применить определенные положения закона 8222 уже в 2025 году.

Ранее Совет судей Украины обратился к Президенту с просьбой как можно скорее подписать законопроект 9478 как имеющий ключевое значение для обеспечения достойной оплаты труда работников аппаратов судов.

«Задержка с подписанием Закона 4322-ІХ (законопроект 9478) препятствует приведению должностных окладов государственных служащих в системе правосудия в соответствие с реальным уровнем нагрузки, объемом функциональных обязанностей и юрисдикционным статусом судов. В свою очередь, это усиливает дисбаланс в оплате труда, снижает мотивацию высококвалифицированных кадров оставаться на государственной службе в аппаратах судов, усложняет кадровое обеспечение судебной системы и прямо влияет на эффективность осуществления правосудия», — указано в письме Совета судей.

Также ССУ направил в суды Украины письмо с просьбой к судьям и работникам аппарата судов присоединиться к подписанию петиции, которая зарегистрирована на сайте Президента и касается подписания законопроекта 9478.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в мае ГСА обнародовала расчетный размер заработных плат, которые будут получать работники аппаратов судов в 2025 году в случае подписания законов Президентом.

Так, заработная плата (средняя) работников аппаратов местных общих судов в 2025 году будет следующей:

  • начальник отдела местного общего суда – 26 305 гривен (сейчас – 24 597 гривен).
  • главный специалист – 21 070 гривен (сейчас – 17 784 гривны)
  • секретарь судебного заседания – 20 627 (сейчас – 17 752 гривны)

Заработная плата (средняя) работников аппаратов местных специализированных судов будет следующей:

  • начальник отдела местного специализированного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 882 гривны)
  • главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 21 664 гривны)
  • секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас 20 126 гривен)

Заработная плата (средняя) работников аппаратов апелляционных судов будет следующей:

  • начальник отдела аппарата апелляционного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 550 гривен)
  • главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 22 180 гривен)
  • секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас 20 468 гривен)

Финансовый источник для повышения заработной платы аппаратам судов – сверхплановые поступления от судебного сбора, то есть из специального фонда Государственного бюджета.

Отметим, что указанные законы, как и изменения в размерах заработных плат, не касаются патронатной службы, то есть помощников судей.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховная Рада Украины зарплата Кабинет Министров Украины

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Президент Зеленский поручил правительству проработать возможность повторной вступительной кампании в вузы зимой

«Была идея, в частности, зимней вступительной кампании, чтобы не приходилось ждать год, если летом не удалось поступить», — отметил Президент.

Владимир Зеленский поручил правительству снять ограничения на выезд для мужчин до 22 лет

Президент поручил Кабмину проработать разрешение на выезд за границу для мужчин до 22 лет.

Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

В то же время Президент пока не подписал закон, который позволяет применить коэффициенты для повышения зарплат работникам аппаратов судов в 2025 году.

Комитет рекомендовал принять законопроект о повышении оклада судьям местных судов до 90 тысяч гривен за основу — Денис Маслов

Судьям местных судов могут повысить должностной оклад до 90 тысяч гривен.

Профессия судьи становится все более женской – почти 55% судей являются женщинами

Наибольший гендерный дисбаланс наблюдается в судах первой инстанции.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Тетяна Скочок
    Тетяна Скочок
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва