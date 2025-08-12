Повышение зарплат в аппаратах судов: правовой комитет Рады решил поинтересоваться у Кабмина, что там с установлением коэффициентов

Парламентский комитет по вопросам правовой политики 12 августа поддержал инициативу ГСА и обратился к новому Кабмину с просьбой как можно скорее проработать и рассмотреть вопрос оплаты труда в аппаратах судов. Об этом сообщил глава Комитета Денис Маслов.
Так, в июне ГСА подготовила и подала на рассмотрение правительства проект постановления об установлении коэффициентов к должностным окладам работников аппаратов судов:
Возможность установить такие коэффициенты стала возможной благодаря принятию Верховной Радой законопроекта 8222 весной 2025 года. Пока соответствующий проект постановления прорабатывается в правительстве.
Вместе с тем, возможно, вопрос в том, что до сих пор не подписан Президентом законопроект 9478, который способствует правительству в решении данного вопроса. Этот законопроект направили на подпись Президенту 17 апреля 2025 года.
Как писала «Судебно-юридическая газета», 11 марта 2025 года был принят законопроект 8222 (Закон 4282-ІХ) о реформе оплаты труда чиновников.
Но его ключевые нормы – в частности, положения статьи 51, которые определяют уровень юрисдикции государственных органов для целей оплаты труда, вступают в силу только с 1 января 2026 года. То есть, в 2025 году эти положения не могут быть применены к работникам аппаратов судов, что делает невозможным пересмотр размеров их должностных окладов уже в этом году в соответствии с новой системой классификации.
В то же время есть другой законопроект 9478, который был принят «вдогонку» законопроекту 8222, и который находится на подписи у Президента. Этот закон позволяет применить определенные положения закона 8222 уже в 2025 году.
Ранее Совет судей Украины обратился к Президенту с просьбой как можно скорее подписать законопроект 9478 как имеющий ключевое значение для обеспечения достойной оплаты труда работников аппаратов судов.
«Задержка с подписанием Закона 4322-ІХ (законопроект 9478) препятствует приведению должностных окладов государственных служащих в системе правосудия в соответствие с реальным уровнем нагрузки, объемом функциональных обязанностей и юрисдикционным статусом судов. В свою очередь, это усиливает дисбаланс в оплате труда, снижает мотивацию высококвалифицированных кадров оставаться на государственной службе в аппаратах судов, усложняет кадровое обеспечение судебной системы и прямо влияет на эффективность осуществления правосудия», — указано в письме Совета судей.
Также ССУ направил в суды Украины письмо с просьбой к судьям и работникам аппарата судов присоединиться к подписанию петиции, которая зарегистрирована на сайте Президента и касается подписания законопроекта 9478.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», в мае ГСА обнародовала расчетный размер заработных плат, которые будут получать работники аппаратов судов в 2025 году в случае подписания законов Президентом.
Так, заработная плата (средняя) работников аппаратов местных общих судов в 2025 году будет следующей:
Заработная плата (средняя) работников аппаратов местных специализированных судов будет следующей:
Заработная плата (средняя) работников аппаратов апелляционных судов будет следующей:
Финансовый источник для повышения заработной платы аппаратам судов – сверхплановые поступления от судебного сбора, то есть из специального фонда Государственного бюджета.
Отметим, что указанные законы, как и изменения в размерах заработных плат, не касаются патронатной службы, то есть помощников судей.
Автор: Наталя Мамченко
