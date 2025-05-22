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ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат

17:00, 22 мая 2025
В Государственной судебной администрации ждут, когда Президент подпишет законы о повышении зарплат государственным служащим.
ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат
Источник фото: Закарпатский апелляционный суд
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Государственная судебная администрация сообщила, что готова выплачивать сотрудникам аппаратов судов заработную плату в большем размере, чем они получают сейчас. 

Вместе с тем, в ГСА отметили, что пока что не в состоянии это сделать. 

Дело в том, что президент Владимир Зеленский, по неизвестным причинам, до сих пор не подписал закон № 8222 и закон № 9478, которые предусматривают повышение заработной платы государственным служащими, в том числе и работникам аппаратов судов. 

Закон № 8222 был направлен на подпись Президенту еще 17 марта, а закон № 9478 – 17 апреля. 

При этом уже в мае в Верховной Раде сообщили, что вступление указанных законов в силу состоится «вот-вот». 

Отметим, что опубликованный ГСА 20 мая расчетный размер заработных плат, которые работники аппаратов судов получат в 2025 году в случае подписания законов Президентом, существенно отличается от анонсированного в марте размера зарплат именно в сторону их увеличения. 

  1. Заработная плата (средняя) работников аппаратов местных общих судов в 2025 году будет следующей: 

начальник отдела местного общего суда – 26 305 гривен (сейчас – 24 597 гривен). 

главный специалист – 21 070 гривен (сейчас – 17 784 гривны) 

секретарь судебного заседания – 20 627 (сейчас – 17 752 гривны) 

  1. Заработная плата (средняя) работников аппаратов местных специализированных судов будет следующей:

начальник отдела местного специализированного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 882 гривны) 

главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 21 664 гривны) 

секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас – 20 126 гривен) 

  1. Заработная плата (средняя) работников аппаратов апелляционных судов будет следующей: 

начальник отдела аппарата апелляционного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 550 гривен) 

главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 22 180 гривен) 

секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас 20 468 гривен) 

Финансовый источник для повышения заработной платы аппаратам судов – сверхплановые поступления от судебного сбора, то есть специальный фонд Государственного бюджета. 

Отметим, что указанные законы, как и изменения в размерах заработной платы, не касаются патронатной службы, то есть помощников судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

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суд ГСА зарплата

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ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат

В Государственной судебной администрации ждут, когда Президент подпишет законы о повышении зарплат государственным служащим.

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