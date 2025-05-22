ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат

Государственная судебная администрация сообщила, что готова выплачивать сотрудникам аппаратов судов заработную плату в большем размере, чем они получают сейчас.
Вместе с тем, в ГСА отметили, что пока что не в состоянии это сделать.
Дело в том, что президент Владимир Зеленский, по неизвестным причинам, до сих пор не подписал закон № 8222 и закон № 9478, которые предусматривают повышение заработной платы государственным служащими, в том числе и работникам аппаратов судов.
Закон № 8222 был направлен на подпись Президенту еще 17 марта, а закон № 9478 – 17 апреля.
При этом уже в мае в Верховной Раде сообщили, что вступление указанных законов в силу состоится «вот-вот».
Отметим, что опубликованный ГСА 20 мая расчетный размер заработных плат, которые работники аппаратов судов получат в 2025 году в случае подписания законов Президентом, существенно отличается от анонсированного в марте размера зарплат именно в сторону их увеличения.
начальник отдела местного общего суда – 26 305 гривен (сейчас – 24 597 гривен).
главный специалист – 21 070 гривен (сейчас – 17 784 гривны)
секретарь судебного заседания – 20 627 (сейчас – 17 752 гривны)
начальник отдела местного специализированного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 882 гривны)
главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 21 664 гривны)
секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас – 20 126 гривен)
начальник отдела аппарата апелляционного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 550 гривен)
главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 22 180 гривен)
секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас 20 468 гривен)
Финансовый источник для повышения заработной платы аппаратам судов – сверхплановые поступления от судебного сбора, то есть специальный фонд Государственного бюджета.
Отметим, что указанные законы, как и изменения в размерах заработной платы, не касаются патронатной службы, то есть помощников судей.
Автор: Вячеслав Хрипун
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