ГСА хочет платить работникам аппаратов судов гораздо больше, но пока не может – известны причины и размер новых зарплат

В Государственной судебной администрации ждут, когда Президент подпишет законы о повышении зарплат государственным служащим.

Источник фото: Закарпатский апелляционный суд

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная судебная администрация сообщила, что готова выплачивать сотрудникам аппаратов судов заработную плату в большем размере, чем они получают сейчас.

Вместе с тем, в ГСА отметили, что пока что не в состоянии это сделать.

Дело в том, что президент Владимир Зеленский, по неизвестным причинам, до сих пор не подписал закон № 8222 и закон № 9478, которые предусматривают повышение заработной платы государственным служащими, в том числе и работникам аппаратов судов.

Закон № 8222 был направлен на подпись Президенту еще 17 марта, а закон № 9478 – 17 апреля.

При этом уже в мае в Верховной Раде сообщили, что вступление указанных законов в силу состоится «вот-вот».

Отметим, что опубликованный ГСА 20 мая расчетный размер заработных плат, которые работники аппаратов судов получат в 2025 году в случае подписания законов Президентом, существенно отличается от анонсированного в марте размера зарплат именно в сторону их увеличения.

Заработная плата (средняя) работников аппаратов местных общих судов в 2025 году будет следующей:

начальник отдела местного общего суда – 26 305 гривен (сейчас – 24 597 гривен).

главный специалист – 21 070 гривен (сейчас – 17 784 гривны)

секретарь судебного заседания – 20 627 (сейчас – 17 752 гривны)

Заработная плата (средняя) работников аппаратов местных специализированных судов будет следующей:

начальник отдела местного специализированного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 882 гривны)

главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 21 664 гривны)

секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас – 20 126 гривен)

Заработная плата (средняя) работников аппаратов апелляционных судов будет следующей:

начальник отдела аппарата апелляционного суда – 49 740 гривен (сейчас – 29 550 гривен)

главный специалист – 36 030 гривен (сейчас – 22 180 гривен)

секретарь судебного заседания – 34 759 гривен (сейчас 20 468 гривен)

Финансовый источник для повышения заработной платы аппаратам судов – сверхплановые поступления от судебного сбора, то есть специальный фонд Государственного бюджета.

Отметим, что указанные законы, как и изменения в размерах заработной платы, не касаются патронатной службы, то есть помощников судей.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.