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Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА

17:03, 18 березня 2025
Суттєво розмір посадового окладу збільшиться в апеляційних та місцевих спеціалізованих судах і значно менше – в районних судах.
Заробітна плата працівників апаратів судів з 1 квітня збільшиться на 20-87% в залежності від посади — ДСА
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Державна судова адміністрація повідомила, яку заробітну плату будуть отримувати працівники апаратів місцевих та апеляційних судів з 1 квітня 2025 року.

Нагадаємо, що 11 березня Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон № 8222 від 23 листопада 2022 року, який має на меті запровадження єдиних підходів в оплаті праці державних службовців.

Відповідно до закону, з метою підвищення посадових окладів працівників апаратів судів, було піднято рівень юрисдикцій судів.

Суди обласного рівня, тобто апеляційні суди, віднесені до державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України.

А суди районні, міські, районні у містах, міськрайонні віднесені до державних органів обласного рівня.

Як повідомив 18 березня під час засідання Ради судді України в. о. голови ДСА Максим Пампура, розмір посадових окладів працівників апаратів місцевих загальних судів збільшиться на 20%, тоді як апеляційних судів та місцевих спеціалізованих судів – на 46-87% в залежності від посади.

Гроші на відповідне збільшення розмірів посадових окладів, за словами Максима Пампури, є в наявності.

Втім, відповідний закон має ще підписати Президент.

Апеляційні та місцеві спеціалізовані суди

Зокрема, розмір посадового окладу начальника бухгалтерії апеляційного суду або місцевого спеціалізованого суду збільшиться на 72%, а саме збільшиться з 13 633 гривень до 23 464 гривень.

Найбільший зріст розміру посадового окладу відбудеться у таких посад як начальник «відділу внутрішнього аудиту», «інформаційна безпека», та «організаційне забезпечення виконання функцій суду».

Розмір посадового окладу у зазначеної категорії збільшиться з 15 678 гривень до 29 330 гривень, тобто на 87%.

А розмір посадових окладів головних спеціалістів апеляційних та місцевих спеціалізованих судів збільшиться на 72%, тобто з 13 633 гривень до 23 464 гривень.

Місцеві загальні суди

В місцевих загальних судах зріст розміру посадових окладів буде значно меншим – на 20%, тобто в середньому на 2 тис. гривень.

Наприклад, розмір посадового окладу секретаря судового засідання збільшиться з 11 362 гривень до 13 633 гривень, тобто на 2 271 гривню.

Також нагадаємо, що держслужбовці як апеляційних судів, так і місцевих судів ще можуть розраховувати на премії у 30% від розміру посадового окладу.

Зазначимо, що збільшення розміру посадового окладу не стосується працівників патронатної служби, тобто помічників суддів.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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